В Вологде станет на два светофора больше

В Вологде на улице Возрождения установят два светофора.

«В конце прошлой недели был установлен светофорный объект на пересечении улиц Возрождения и Ярославской. На этом участке регулярно случались аварии, некоторые — с тяжелыми последствиями и пострадавшими. Работы по установке провела вологодская компания „Продвижение 35“ за 1,7 миллиона рублей», — рассказал сегодня во время прямого эфира в соцсетях мэр Вологды Сергей Воропанов.

Еще один светофор заработает на пешеходном переходе на улице Возрождения около дома № 88. Он необходим в связи с вводом в эксплуатацию нового здания школы № 26. Стоимость этого контракта составила 740 тысяч рублей. Его устанавливает та же самая компания.