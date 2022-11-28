Производство падает, цены растут: Вологдастат опубликовал данные социально-экономической ситуации в регионе

28.11.2022 [Общество]

Вологдастат опубликовал данные социально-экономического положения области за январь-сентябрь 2022 года  в сравнении с тем же периодом прошлого года. 

Судя по данным в Вологодской области сильнее всего растут цены. Так, индекс промышленного производства составил 95,6% от индекса прошлого года. То есть падение в промышленности составила 4,4%. При чем еще в феврале производство росло, падение началось с марта. 

В строительстве падение показателей оказалось еще выше - 17,9%. 

Обороты розничной торговли упали на 3,5%. Роста не добавил даже ажиотаж вокруг сахара в марте этого года. 

При этом объем платных услуг населению вырос чуть более чем на 1%. Но самый сильный рост показали потребительские цены, цены на грузоперевозки и цены на сельхозпродукцию. При этом цены производителей на промышленные товары падали. А объемы производства сельхозпродукции росли. 

По данным Департамента труда и занятости, на который ссылается Вологдастат в области также начал расти уровень безработицы, динамика стала прослеживаться с апреля:

На фоне этого по сравнению с прошлым годом упала рождаемость, количество браков, выросло число разводов, однако, сократилась смертность:

Тэги: экономика, цены

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