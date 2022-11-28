На время ремонта моста через Шограш в Вологде установят светофор

На улице Можайского в Вологде на время ремонта моста через реку Шограш установят светофор.

Ремонт моста начнется 1 декабря. О том, как будет организовано движение во время капремонта сооружения рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. Проанализировав вариант схемы движения, использованный в ходе ремонта первой части моста, городские власти совместно с ГИБДД приняли решение внести в него коррективы.

«В основном схема будет такой же, как в прошлый раз. Движение в обоих направлениях будет осуществляться по правой отремонтированной части моста. Улица Герцена на подъезде к тоннелю будет разделена бетонными блоками, чтобы разделить и направить транспортные потоки противоположных направлений. Также установленные блоки позволять исключить выезд транспортных средств в нарушение правил дорожного движения с проезда, соединяющего ул. Герцена с ул. Козленской, для движения в сторону ул. Конева. Коррективы касаются улицы Можайского, где с 1 декабря устанавливается временное светофорное регулирование пешеходного перехода, расположенного вблизи пересечения улицы Можайского с улицей Береговой на подъезде к кольцу. Подчеркну, временное, на период ремонта моста. Этот светофор будет притормаживать машины, которые двигаются по ул. Можайского со стороны Пошехонского шоссе, тем самым давая больше времени для проезда по ул. Конева через кольцо и мост», — пояснил Сергей Воропанов.

Работы на мосту продлятся с 1 декабря до октября 2023 года. Подрядчик проведет замену балок пролетного строения, сделает новое покрытие проезжей части и тротуаров, заменит электроосвещение, установит барьерные ограждения и обустроит новые инженерные сети. Правая половина моста была отремонтирована ранее в 2022 году.

Ремонт моста через реку Шограш идет на средства федерального и областного бюджетов. Его стоимость составляет 132 млн рублей.