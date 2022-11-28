В Череповце пять человек, в том числе девушка-подросток, отобрали у мужчины квартиру

28.11.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 22-летнему, 26-летнему и 27-летнему мужчинам, а также 30-летней женщине и 17-летней девушке, признанным виновными, в зависимости от роли каждого, в вымогательстве, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, незаконном лишении свободы, похищении паспорта, кражах и грабежах.

По материалам дела, 26-летний мужчина и 30-летняя женщина вступили между собой в преступный сговор и впоследствии вовлекли в него остальных подсудимых. Их целью являлась продажа квартиры потерпевшего на улице Архангельской.

В период с июня по ноябрь 2020 года они совершали в отношении пострадавшего противоправные действия. Сначала они предлагали мужчине продать квартиру, угрожая ему насилием, после угрожали выложить в сеть некий порнографический ролик с его участием и даже выбросить мужчину из окна квартиры.

«Кроме того, с целью оказания психологического давления на потерпевшего подсудимые привлекли к совершению преступления несовершеннолетнюю. Согласно отведенной роли, 17-летняя девушка с согласия потерпевшего осталась у него ночевать, и после того, как он уснул, впустила в квартиру подсудимых, которым сообщила ложные сведения о совершенном потерпевшим в отношении нее изнасиловании. Подсудимые высказали в адрес потерпевшего требования о передаче третьему лицу права на его квартиру, в случае отказа они обязались написать заявление в правоохранительные органы о совершении им изнасилования несовершеннолетней», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Не добившись от мужчины согласия, его против воли шесть дней удерживали в его квартире, а потом ещё неделю в другой квартире. Когда воля потерпевшего была сломлена, подсудимые обратились к риелтору, а полученные от продажи жилья полтора миллиона рублей забрали себе.

«Кроме того, в период совершения подсудимыми вымогательства, некоторые из них совершили ряд других преступлений в отношении потерпевшего, а именно: кражи, грабежи, мошенничество. У потерпевшего были похищены: ноутбук, телевизор, мобильный телефон, холодильник, микроволновая печь, велосипед, денежные средства с банковской карты», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

В суде все пятеро признали вину. По совокупности преступлений, 26-летний осуждённый получил восемь лет колонии строгого режима, 22-летний — семь с половиной лет колонии строгого режима, 27-летний — семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а 17-летней девушке назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

30-летней осуждённой суд назначил наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима, но отсрочил реальное отбывание наказания до достижения её ребёнком 2022 года рождения 14-летнего возраста. Иск потерпевшего о возмещении ущерба суд удовлетворил.

Тэги: вымогательство, преступная группа, вовлечение в преступление, недвижимость, суд, приговор

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