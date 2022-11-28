В Череповце мошенники угрожают штрафами пассажирам трамваев

28.11.2022 [Общество]

В Череповце появился новый вид мошенничества, говорится в сообщении в официальной группе МУП «Электротранс» в соцсети.

По данным предприятия-перевозчика, пассажирам общественного транспорта звонят неизвестные и представляются работниками МУП «Электротранс». Злоумышленники говорят, что карта пассажира попала в стоп-лист из-за задолженности и предлагают погасить её на указанном ими сайте и угрожают штрафом в пять тысяч рублей.

«Некоторые напуганные и доверчивые пассажиры переходят по ссылке, а там… известный сценарий. У Б Е Д И Т Е Л Ь Н О просим вас не реагировать на данные звонки и не продолжать беседу с мошенниками», — говорится в сообщении в группе перевозчика.

МУП «Электротранс» также напоминает, что сотрудники предприятий-перевозчиков не звонят пассажирам сами и не сообщают о задолженности за оплату проезда. Проверить наличие задолженности пассажиры могут сами в официальном онлайн-сервисе СберБилет по ссылке.

Тэги: мошенничество, трамваи, общественный транспорт, предупреждение

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