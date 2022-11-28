В Череповце полицейский отговорил пенсионера переводить деньги мошенникам

В Череповце сотрудник полиции Валерий Захаров отговорил пенсионера переводить деньги мошенникам.

Находясь в торговом центре, Захаров обратил внимание на пожилого мужчину, который стоял возле банкомата, заметно нервничал и разговаривал с кем-то по телефону. Он подошёл к нему и поинтересовался, с кем тот общается.

«Череповчанин пояснил, что ему позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудником безопасности банка. Она сообщила потерпевшему, что на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить свои сбережения, необходимо перевести денежные средства, якобы, на безопасный счет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Вместо того, чтобы перезвонить в банк, потерпевший поверил собеседнице и, следуя её указаниям, снял с карты 310 тысяч рублей и собирался перевести их на указанный злоумышленницей счёт, но его остановил полицейский. Пострадавшего доставили в дежурную часть, где он написал заявление о мошенничестве в его отношении. По данному факту возбудили уголовное дело, а Валерия Захарова наградили почётной грамотой за отличие в оперативно-служебной деятельности.