В Череповецком районе под лед ушла машина

В Череповецком районе машина провалилась под лед. Происшествие случилось на реке Мологе в районе деревни Мышкино 26 ноября около 9:20. Рыбаки выехали на лед на машине «Фольксвагене-Тигуан». В итоге машина утонула.

Как пояснила руководитель отдела ГИМС МЧС в Череповце Надежда Багулина, люди успели выйти из машины. Однако, стоит помнить, что с 25 ноября действует запрет на выход на лед в Череповецком и Кадуйском районах.

За выход на лед во время запрета предусмотрен штраф от одной до трех тысяч рублей. Выезд на транспорте будет стоить от двух до пяти тысяч рублей.