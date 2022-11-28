В Череповецком районе под лед ушла машина

28.11.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе машина провалилась под лед. Происшествие случилось на реке Мологе в районе деревни Мышкино 26 ноября около 9:20. Рыбаки выехали на лед на машине «Фольксвагене-Тигуан». В итоге машина утонула. 

Как пояснила руководитель отдела ГИМС МЧС в Череповце Надежда Багулина, люди успели выйти из машины. Однако, стоит помнить, что с 25 ноября действует запрет на выход на лед в Череповецком и Кадуйском районах.

За выход на лед во время запрета предусмотрен штраф от одной до трех тысяч рублей. Выезд на транспорте будет стоить от двух до пяти тысяч рублей.

Тэги: провалился под лед, машина

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