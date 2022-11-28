В Вологде угнали машину, которая не заводилась два года

28.11.2022 [Происшествия]
В Вологде злоумышленники угнали машину, которая два года простояла на парковке.
 
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде обратился 61-летний вологжанин с заявлением о пропаже автомобиля ВАЗ-21213 стоимостью 50 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что два года назад оставил машину на парковке у дома № 31 на ул. Пошехонское шоссе, так как она сломалась. Недавно машина пропала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска № 1 УМВД России по г. Вологде установили, кому понадобилось старое авто.

«Им оказался ранее судимый 32-летний вологжанин. На допросе он признался, что ему срочно понадобились деньги и он вспомнил о машине, которую уже давно приметил на стоянке. Чтобы оттащить автомобиль на пункт приема металла, злоумышленник обратился за помощью к своему знакомому, сказав, что купил транспорт. Сдав похищенное в металлолом, получил 10 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды. В настоящее время автомобиль изъят и возвращен законному владельцу», ь- пояснили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

 
Тэги: угнали, машину угнали, угон
Фото УМВД по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Череповецкие врачи устанавливают причины смерти семилетней девочки в больнице
Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе
Следком подтвердил факт гибели мужчины в вологодском ресторане
После аномальных морозов на Вологодчину придет небольшое потепление
Устюженский район остался без главы округа

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе под лед ушла машина
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека
В Вологде угнали машину, которая не заводилась два года
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологодской области
Государственный архив Вологодской области откроет выставку «Новый год нашего детства»
10 медалей завоевали вологодские спортсмены на Открытом турнире по художественной гимнастике
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5513
0
28.11.2022 [БлогоVO]

По возводимой Александровской набережной в Череповце. Пока не понятно, что там торжественно открывали

388
0
22.11.2022 [Обзор Прессы]

Программа «Отчий дом» с главой сельского поселения Ксенией Гнездиловой

873
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика