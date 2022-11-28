В Вологде угнали машину, которая не заводилась два года

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска № 1 УМВД России по г. Вологде установили, кому понадобилось старое авто.

«Им оказался ранее судимый 32-летний вологжанин. На допросе он признался, что ему срочно понадобились деньги и он вспомнил о машине, которую уже давно приметил на стоянке. Чтобы оттащить автомобиль на пункт приема металла, злоумышленник обратился за помощью к своему знакомому, сказав, что купил транспорт. Сдав похищенное в металлолом, получил 10 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды. В настоящее время автомобиль изъят и возвращен законному владельцу», ь- пояснили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.