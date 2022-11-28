Государственный архив Вологодской области откроет выставку «Новый год нашего детства»

2 декабря в 9.30 в Государственном архиве Вологодской области состоится открытие выставки «Новый год нашего детства».



В основу экспозиции, посвященной самому волшебному празднику в году, вошли документальные материалы и экспонаты из фондов ГАВО и частных коллекций архивистов. Выставка познакомит с наиболее узнаваемыми новогодними атрибутами каждой советской семьи.

«Здесь представлены уникальные фотографии, открытки, афиши, программы вологодских театров, карикатуры из популярного советского журнала „Крокодил“, искусственные ели, елочные игрушки, гирлянды, детские маскарадные костюмы, маски, коньки, лыжи, санки, хлопушки, бенгальские огни и многое другое. Хронологический период документов и экспонатов охватывает 50-е — нач. 90-х гг. прошлого века. Многие архивные материалы демонстрируется впервые. Выставка рассчитана на самый широкий круг зрителей, желающих совершить путешествие в новогоднюю сказку во времени и пространстве», — поясняют в Госархиве.

Выставка будет работать до 31 января 2023 г. по адресу г. Вологда, ул. Мальцева, 17. По вопросам экскурсий обращаться по тел. 21-05-00 (группы от 5 чел.).