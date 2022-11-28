10 медалей завоевали вологодские спортсмены на Открытом турнире по художественной гимнастике, который прошел в Москве в минувшую субботу.



Наш город представляли гимнастки спортивного клуба «Багира». Вологжане завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.



Победителями в своих возрастных категориях стали; Влада Дианова, Есения Демиденко (обе 2007 г. р.), Василиса Ленькова, Алиса Любимова (обе 2006 г. р.), Анастасия Гонта (2015 г. р.) и Вероника Лаленкова (2011 г. р.)



Так же вологжане стали победителями групповых упражнениях, в категории «дети» 2016-17 ггр.