10 медалей завоевали вологодские спортсмены на Открытом турнире по художественной гимнастике, который прошел в Москве в минувшую субботу.
Наш город представляли гимнастки спортивного клуба «Багира». Вологжане завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.
Победителями в своих возрастных категориях стали; Влада Дианова, Есения Демиденко (обе 2007 г. р.), Василиса Ленькова, Алиса Любимова (обе 2006 г. р.), Анастасия Гонта (2015 г. р.) и Вероника Лаленкова (2011 г. р.)
Так же вологжане стали победителями групповых упражнениях, в категории «дети» 2016-17 ггр.
10 медалей завоевали вологодские спортсмены на Открытом турнире по художественной гимнастике
10 медалей завоевали вологодские спортсмены на Открытом турнире по художественной гимнастике, который прошел в Москве в минувшую субботу.
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