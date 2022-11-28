 В Череповце мошенники «ремонтировали» пенсионерам розетки за баснословные деньги

В Череповце мошенники обманывали пенсионеров, уверяя их в том, что им надо менять розетки.

В полицию города обратились жители Зареченского района города с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий.

Аферисты, воспользовавшись доверчивостью пожилых людей, настойчиво напрашивались в квартиру, представлялись работниками компании по проверке электропроводки и напряжения в розетках. Подозреваемые создавали видимость работ, а потом выставляли счет на круглую сумму, или навязывали оборудование, в разы превышающее его фактическую стоимость. Общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

«Эксперты-криминалисты изъяли следы, с помощью которых в кратчайшие сроки были установлены личности злоумышленников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 1985, 1994 и 1999 г. р. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ „Мошенничество“. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», = сообщают в пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.