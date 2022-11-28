Жители Вытегры вынуждены мерзнуть на улице в ожидании автобуса, так как автостанция закрыта

Жители Вытегры вынуждены в мороз ждать межгородских автобусов на улице, так как автостанция не работает.

Об этом в группе «Вытегра-Вытегорский колокол» сообщила местная жительница.

«Зима… На улице минус, а автостанция г. Вытегра не работает. Спасибо Ольге Николаевне не даёт замерзнуть пассажирам. А где же руководители, почему страдают люди», — написала Галина Харитонова.

Вытегоры поддержали обращение жительницы. Вот какие комментарии они оставили под постом Галины (орфография сохранена):

«Для чего тогда автостанцию построили? Если она прямых функций не выполняет? За территорий и зданием никто не ухаживает… Скоро лес на крыше вырастет. Не знаешь как в туалет сходить, дожили… Районный центр с красивой набережной».

«Товарищ Зимин побеспокойтесь о людях, детях, стариках.Действительно куда людям деваться в не погоду. Мы конечно понимаем, что Вы на общественном транспорте не катаетесь. Но не у всех машины под одним местом что бы спокойно сесть и ехать куда надо. Мы люди и хотим человеческого отношения. Может нужно уже что-то придумать для людей, чтоб не мучались. Автобус ходит не через каждый час, отрыв во времени большой, бывает дел в городе на пол часа, а до автобуса надо болтаться не известно где. А так бы люди сидели и ждали своего времени на автостанции покрайней мере в тепле, а не на холоде. Пожалейте людей и детей. Проявите человечность. Спасибо.»

«В эту среду провожала в птз родню.автобус из Вологды пришел с опозданием час из-за поломки.2 часа на морозе и если бы ни кафе на углу… В вытегре, как не было руководителей так и нет до сих пор.для чего построен вокзал непонятно., а главное спросить было бы с кого? одни отписки и отговорки.летом ветераны работали по благоустройству, а для чего и для кого, если станция закрыта.опять для галочки и для фоточки и отчеточки.внешняя сторона, она конечно важнее, чем-то, что находится внутри станции.»

Пока власти никак не отреагировали на жалобы жителей.

Здание автостанции закрыто в Вытегре с осени прошлого года, работает только кассир, который продает билеты.

В прошлом году в администрации Вытегорского района сказали, что здание автостанции передано в аренду частной компании ООО «Вытегорское ПАТП» бесплатно, но при условии обеспечения работы зала ожидания. «Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью „Вытегорское ПАТП“ указано на недопущение нарушений условий договора», — пояснили тогда чиновники.