Застрявшего в реке лося спасли в Вологодской области

Застрявшего в реке лося спасли в Вытегорском районе Вологодской области.

– Обессиленному лосю понадобилась помощь людей, чтобы добраться до берега реки Самино Вытегорского района, – сообщает пресс-служба Облохотдепартамента.

Животное заметили местные рыбаки. Лось не мог выбраться с середины реки. Он много времени провел на скользком льду, продолжая терять силы.

Сохатого вытащили на берег совместными усилиями сотрудники МЧС, охотовед Облохотдепартамента Евгений Найченко, а также местный житель и егерь охотобщества «Кордон».

Сообщается, что люди оставили животное под присмотром на ночь, чтобы он отдохнул, а на следующий день планируют отпустить его в лес.

