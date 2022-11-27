Застрявшего в реке лося спасли в Вологодской области

27.11.2022 [Происшествия]

Застрявшего в реке лося спасли в Вытегорском районе Вологодской области.

– Обессиленному лосю понадобилась помощь людей, чтобы добраться до берега реки Самино Вытегорского района, – сообщает пресс-служба Облохотдепартамента.

Животное заметили местные рыбаки. Лось не мог выбраться с середины реки. Он много времени провел на скользком льду, продолжая терять силы. 

Сохатого вытащили на берег совместными усилиями сотрудники МЧС, охотовед Облохотдепартамента Евгений Найченко, а также местный житель и егерь охотобщества «Кордон». 

Сообщается, что люди оставили животное под присмотром на ночь, чтобы он отдохнул, а на следующий день планируют отпустить его в лес.
 

Тэги: лось, дикие животные, спасение

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