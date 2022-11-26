26 ноября Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера. Это связано с ухудшением показателей исходной воды в основном городском водоисточнике - реке Вологде.

– Накануне, 25 ноября в ходе ежедневного контроля за качеством воды был обнаружен нехарактерный запах исходной воды в реке Вологде интенсивностью 3 балла. Чтобы предотвратить ухудшение качества воды после очистки, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» был принят ряд необходимых мер. Доза активированного угля была увеличена до максимально возможной, скорректированы дозы сульфата аммония и хлора. Также была проведена работа по подготовке к переходу на альтернативный источник водоснабжения города – озеро Кубенское, выполнена промывка резервного водовода. С сегодняшнего дня Вологда получает воду из этого источника. Вода, подаваемая в город с очистных сооружений, безопасна для потребителя и соответствует требованиям СанПиН», – говорит директор МУП «ЖКХ «Вологдагорводоканал» Евгений Волков.

Сообщается, что вносить коррективы в работу случаях ухудшения качества исходной воды Вологда может благодаря реконструкции реагентного хозяйства очистных сооружений «Вологдагорводоканала», которые были проведены в 2019 году, и своевременно начатому ремонту тракта водоподачи из Кубенского озера.