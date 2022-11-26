12 автомобилей водителей-должников арестовали судебные приставы в Вологде

26.11.2022 [Общество]

Совместный рейд судебных приставов-исполнителей, инспекторов ГИБДД и сотрудников Центра обеспечения региональной безопасности прошел в Вологде. Цель рейда – поиск должников-автовладельцев.

– Впервые данный рейд проходил у Речного вокзала на Советском проспекте. В ходе рейдового мероприятия судебные приставы проверили на предмет задолженности более 40 должников: водителей и собственников автотранспортных средств. Было установлено, что на должников имеется порядка 200 неисполненных исполнительных производств по взысканию алиментных обязательств, налоговых платежей, штрафов, коммунальной и кредиторской задолженности. В результате составлено 18 актов описи и ареста, на сумму около 6 миллионов рублей, в том числе на 12 автотранспортных средств. Все арестованные автомобили оставлены на ответственное хранение должникам, в случае не погашения задолженности в установленные сроки, указанные автомобили будут изъяты и переданы на принудительную реализацию, – говорится в пресс-релизе группы по взаимодействию со СМИ УФССП России по Вологодской области.

Также приставы описали 4 мобильных телефона, видеорегистратор и автомагнитолу, с предложением должнику в течение 10 дней принять меры к самостоятельной их реализации, денежные средства от которой будут перечислены взыскателям.

Трое из должников, не желая расставаться со своим имуществом, на месте, через мобильное банковское приложение, произвели оплату своих задолженностей по штрафам и налогам на сумму 12 тысяч рублей.

Кроме этого, сотрудники вручили 23 требования об исполнении судебных актов, актов иных органов и предоставлении подтверждающих документов судебному приставу-исполнителю. В случае неисполнения требований, в отношении должников будут применены меры административно-правового воздействия.

УФССП России по Вологодской области рекомендует оплачивать долги своевременно. Проверить себя на наличие задолженности можно с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте Управления.
 

Тэги: судебные приставы

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