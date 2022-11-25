Власти Вологодской области рассказали, когда Великоустюгский аэропорт введут в эксплуатацию

В Центр управления регионом поступил вопрос о том, когда в Великом Устюге заработает аэропорт.

В департаменте строительства Вологодской области ответили, что в настоящее время ведется работа по получению заключения Ростехнадзора в судебном порядке.

«По результатам судебного заседания 12.10.2022 года принято решение о продлении срока проведения экспертизы до 01.12.2022 г. После получения заключения будет организована работа по получению акта ввода объекта в эксплуатацию»

Контракт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге стоимостью более 1 миллиарда рублей был заключен с вологодским ЗАО «Горстройзаказчик» еще в 2018 году.

Все работы были выполнены к августу 2020 года, и они даже были оплачены, но не приняты из-за ряда замечаний.

В апреле 2021 года проверкой исполнения контракта занялась Северо-Западная транспортная прокуратура, которая нашла серьезные нарушения. В июне в ситуацию вмешался уже департамент финансов Вологодской области, который назначил проверку законности освоения средств. На взлетно-посадочной полосе частично сняли покрытие и взяли пробы песка из «подушки», уложенной подрядчиком, а потом отправили его на исследования в лабораторию ООО «Научно-производственный центр «Оникс». Специалисты дали заключение — песок не соответствует требованиям проекта, данным паспортов качества и протоколам испытаний. На основании этого заключения

Ростехнадзор предъявил претензии к заказчику работ — ГКУ ВО «Служба единого заказчика», которого обязал привести полосу в порядок. В свою очередь подрядчик ЗАО «Горстройзаказчик» поставил под сомнение лабораторные испытания. В качестве довода компания привела то, что пробы были взяты в определенных местах, а не по всей полосе.

В итоге Ростехнадзор в судебном порядке потребовал исполнения предписания и в феврале 2022 года выиграл суд. ГКУ ВО «Служба единого заказчика» было оштрафовано на 50 тысяч рублей. В ответ «Служба единого заказчика» подала иск к «Горстройзаказчику» и потребовала вернуть 55 миллионов рублей, как неправомерно использованные бюджетные средства.

В мае этого года «Горстройзаказчик» стал настаивать на новой экспертизе. Причем просил поручить ее проведение конкретной компании — ООО «Корпорация Гермес». Правительство области против экспертизы не возражает, но считает, что лучше, если ее проведет «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет». Суд с правительством согласился, и документы отправились экспертам в город на Неве, где обещали провести экспертизу за 470 тысяч рублей.

Специалистам предстоит ответить на вопросы о соответствии проб песка и его составе. А также действительно ли песок, который был привезен для реконструкции аэропрорта, добыт на месторождении «Сухонское», как это утверждает подрядчик.