Выставка акварелей Ирины Лихачевой работает в областной библиотеке в Вологде

Выставка акварелей самодеятельной художницы Ирины Лихачевой работает в областной библиотеке в Вологде.

В экспозицию вошли около трех десятков работ и двадцать две миниатюры на бересте. В основном, это вологодские пейзажи с широкими просторами, монастырями и храмами.

– Более сорока лет Ирина Ивановна Лихачева посвятила преподаванию математических дисциплин сначала в средней школе, а потом в вузе, пройдя педагогический путь от учителя математики до заместителя декана физико-математического факультета Вологодского педагогического института. Выйдя на заслуженный отдых, активно занялась живописью: акварелью и миниатюрными рисунками на бересте, – говорится в анонсе выставки.

Ирина Ивановна сначала сама училась у преподавателя педагогического института Сергея Смирнова и члена Союза художников России Светланы Ногиной, а затем сама вела курсы акварельной живописи для начинающих.

Выставки работ Ирины Лихачевой проводятся регулярно с 2007 года. Многие ее работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Посетить выставку «Акварели» можно до 30 декабря в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7, 2 этаж.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

