В Череповце полицейские по горячим следам задержали угнанный автомобиль

В Череповце полицейские по горячим следам разыскали угнанный автомобиль ВАЗ-2107.

Потерпевший — 37-летний местный житель — рассказал, что авто было припарковано на улице и пропало в период с 8:00 до 19:00. Схожий по приметам ВАЗ полицейские заметили во дворе одного из домов на улице Краснодонцев. Автомобиль ехал, виляя из стороны в сторону.

«В машине находились двое молодых людей 28 и 23 лет. У водителя наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные доставили задержанных в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На 23-летнего водителя составили протокол за пьяное вождение, а 28-летний подозреваемый сказал, что купил автомобиль у неизвестных. Эта информация сейчас проверяется. По факту угона возбудили уголовное дело, а ВАЗ вернули владельцу.