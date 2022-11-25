Meta внесена Минюстом в реестр экстремистских организаций

Минюст РФ внес Meta в реестр экстремистских организаций. Восемь месяцев назад организация была признана экстремистской Росфинмониторингом. Ее деятельность в России запретили.

Meta принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. В марте Тверской суд Москвы удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ о запрете ее деятельности в стране. Доступ к этим ресурсам в России был ограничен. Решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, так как он не осуществляет публичное распространение информации.

При этом россиянам разрешается использовать социальные сети Facebook и Instagram в законных целях. Об этом говорится в мотивировочной части решения Тверского суда.