В Вологодскую область завезли говяжий фарш с сальмонеллой

25.11.2022 [Общество]

В Вологодской области Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлен говяжий фарш с сальмонеллой и ДНК курицы. Фарш «Элитный» был произведен в Санкт-Петербурге. 

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», выявлено несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» по показателю «Сальмонеллы», а также Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по показателю «ДНК курицы» в части ее маркировки. Предприятию-производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства и предложено усилить контроль за производством, оформлением документов и маркировкой продукции, а также их соответствием требованиям технических регламентов.

Всего с начала 2022 года под контролем Управления Россельхознадзора в Вологодской области отобрано 639 проб пищевой продукции, из которых 31 дала положительный результат: 20 нарушений ветеринарно-санитарных норм выявлено в молочной продукции, 8 — в мясной, 2 — в меде и 1 — в рыбной продукции.

Тэги: сальмонелла, сальмонеллез

ТОП НЕДЕЛИ

Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Череповецкие врачи устанавливают причины смерти семилетней девочки в больнице
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
Следком подтвердил факт гибели мужчины в вологодском ресторане
После аномальных морозов на Вологодчину придет небольшое потепление
В Вологде на два дня ограничат подачу воды в двух городских микрорайонах
Строительство школы в Череповце доставит неудобства жителям 106-го микрорайона

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль туристического кино «Свидание с Россией» пройдет в Вологодской области с 30 ноября по 4 декабря
Власти Вологодской области рассказали, когда Великоустюгский аэропорт введут в эксплуатацию
Выставка акварелей Ирины Лихачевой работает в областной библиотеке в Вологде
Истории деревянных домов через личные рассказы горожан собирают в Вологде
В Череповце полицейские по горячим следам задержали угнанный автомобиль
Meta внесена Минюстом в реестр экстремистских организаций
Впервые клееная балка Segezha Group стала доступной в розницу
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5263
0
24.11.2022 [БлогоVO]

С улиц Вологды убирают брошенные покрышки. Жителей города просят указать адреса, где требуется помощь специалистов

373
0
22.11.2022 [Обзор Прессы]

Программа «Отчий дом» с главой сельского поселения Ксенией Гнездиловой

599
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика