В Вологодской области презентовали книгу «Вологда: история глазами журналистов. Хроника двадцатого века»

25.11.2022 [Культура]

Презентация книги Евгения Старикова «Вологда: история глазами журналистов. Хроника двадцатого века» состоялась в Музее-квартире Василия Белова. 

Мероприятие прошло при поддержке Вологодского отделения Союза журналистов России и его руководителя Дмитрия Погодина, газеты «Красный Север» и издательства «Арника», взявшего на себя все расходы по реализации книжного проекта.

Книга Евгения Старикова представляет из себя хронологию событий жизни Вологды в ХХ веке, собранную из различных газетных публикаций 1901–2000 годов. Евгений Стариков отметил на презентации, что авторами книги, по сути являются корреспонденты, чьи материалы он приводит в своем сборнике.

Книга «Вологда: история глазами журналистов. Хроника двадцатого века» расскажет о жизни города и вологжан в прошлом столетии: строительстве новых зданий, постройке школ и мостов, открытии магазинов и автобусных маршрутов, приездах в областной центр известных людей, переименовании улиц и проведении общегородских мероприятий; познакомит с выдержками из газет периода Великой Отечественной войны и первых лет мирной жизни.

Информация в издании дана в хронологическом порядке. Каждый из разделов соответствует тому или иному десятилетию. Издание, посвященное 875-летию Вологды, оформлено в художественном стиле, содержит массу интересных иллюстраций, дополняющих текст.

 «Музей-квартира известного литератора была выбрана площадкой для презентации книги, основанной на журналистских материалах из главной областной газеты, совсем не случайно, — сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — В биографии Василия Ивановича Белова числятся два года журналистской работы в грязовецкой газете «Коммунар». Да и свои первые литературные труды, а это были стихи, Василий Иванович публиковал именно в «Красном Севере».

Выпускник исторического факультета Вологодского педагогического института Евгений Стариков работал над изданием 25 лет. Главным источником получения информации для него выступила сначала губернская, а потом и областная газета «Красный Север». В настоящий момент автор трудится в старейшем издании Вологодской области в должности заместителя главного редактора.

Тираж книги о Вологде составил тысячу экземпляров. По словам директора издательства «Арника» Федора Суханова, в ближайшее время она поступит в продажу.

Тэги: книги, журналисты

ТОП НЕДЕЛИ

Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Череповецкие врачи устанавливают причины смерти семилетней девочки в больнице
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
Следком подтвердил факт гибели мужчины в вологодском ресторане
После аномальных морозов на Вологодчину придет небольшое потепление
В Вологде на два дня ограничат подачу воды в двух городских микрорайонах
Строительство школы в Череповце доставит неудобства жителям 106-го микрорайона

Похожие новости

Выставка детских книг 19 века с иллюстрациями Елизаветы Бем открывается в Вологде

В экспозиции также представлены коллекционные тематические открытки со сказочными персонажами и винтажные книжные закладки

388
0

Экс-борец с вологодской оргпреступностью стал членом Союза писателей России

Сейчас Константин Закутаев готовит к изданию роман о бандитской Вологде 90-х

2169
0

В России вырос спрос на литературу о Второй мировой войне и гитлеровской Германии

Так, например, продажи книги Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» выросли в 17 раз

876
0

Профессор Вологодского университета победила в международном конкурсе

Она заняла первое место в номинации «Печатные книги. Открытие года. Образование и педагогические науки»

933
0

Вологодских школьников просят помочь записать аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей

Решившие стать волонтёрами примут участие в мастер-классах для подготовки к записи

1113
0

Почитать книги в библиотеке Великого Устюга теперь можно в компании с рыжим котиком

Центральная библиотека Великого Устюга обновляется

901
0

ЛитРес и Mamba выяснили, какие литературные пары привлекают россиян

Опрос был проведен ко Дню семьи, любви и верности

914
0

Выставка книг с дарственными надписями открылась в Вологде

Организаторы предлагают проследить историю СССР и судьбы вологжан по нескольким строчкам в подарочных обращениях на пожелтевших страницах книг

1070
0

100-летний юбилей отметит библиотека на Добролюбова в Вологде

Первая городская библиотека была создана в 1922 году и несколько раз переезжала

1220
0

Экскурсия в книжную сокровищницу вологодского Кремля пройдет 4 июня

Участники познакомятся с рукописными и печатными книгами петровской эпохи

1536
0

Книга-летопись, написанная вологодскими третьеклассникам, появилась в библиотеках страны

 Самиздат превратился в настоящий альманах школьной жизни

1214
0

Книжный фримаркет пройдет в Вологде 19 апреля

Мероприятие проводится в рамках международного экологического форума

1240
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль туристического кино «Свидание с Россией» пройдет в Вологодской области с 30 ноября по 4 декабря
Власти Вологодской области рассказали, когда Великоустюгский аэропорт введут в эксплуатацию
Выставка акварелей Ирины Лихачевой работает в областной библиотеке в Вологде
Истории деревянных домов через личные рассказы горожан собирают в Вологде
В Череповце полицейские по горячим следам задержали угнанный автомобиль
Meta внесена Минюстом в реестр экстремистских организаций
Впервые клееная балка Segezha Group стала доступной в розницу
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5263
0
24.11.2022 [БлогоVO]

С улиц Вологды убирают брошенные покрышки. Жителей города просят указать адреса, где требуется помощь специалистов

373
0
22.11.2022 [Обзор Прессы]

Программа «Отчий дом» с главой сельского поселения Ксенией Гнездиловой

599
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика