В Вологодской области презентовали книгу «Вологда: история глазами журналистов. Хроника двадцатого века»

Презентация книги Евгения Старикова «Вологда: история глазами журналистов. Хроника двадцатого века» состоялась в Музее-квартире Василия Белова.

Мероприятие прошло при поддержке Вологодского отделения Союза журналистов России и его руководителя Дмитрия Погодина, газеты «Красный Север» и издательства «Арника», взявшего на себя все расходы по реализации книжного проекта.

Книга Евгения Старикова представляет из себя хронологию событий жизни Вологды в ХХ веке, собранную из различных газетных публикаций 1901–2000 годов. Евгений Стариков отметил на презентации, что авторами книги, по сути являются корреспонденты, чьи материалы он приводит в своем сборнике.

Книга «Вологда: история глазами журналистов. Хроника двадцатого века» расскажет о жизни города и вологжан в прошлом столетии: строительстве новых зданий, постройке школ и мостов, открытии магазинов и автобусных маршрутов, приездах в областной центр известных людей, переименовании улиц и проведении общегородских мероприятий; познакомит с выдержками из газет периода Великой Отечественной войны и первых лет мирной жизни.

Информация в издании дана в хронологическом порядке. Каждый из разделов соответствует тому или иному десятилетию. Издание, посвященное 875-летию Вологды, оформлено в художественном стиле, содержит массу интересных иллюстраций, дополняющих текст.

«Музей-квартира известного литератора была выбрана площадкой для презентации книги, основанной на журналистских материалах из главной областной газеты, совсем не случайно, — сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — В биографии Василия Ивановича Белова числятся два года журналистской работы в грязовецкой газете «Коммунар». Да и свои первые литературные труды, а это были стихи, Василий Иванович публиковал именно в «Красном Севере».

Выпускник исторического факультета Вологодского педагогического института Евгений Стариков работал над изданием 25 лет. Главным источником получения информации для него выступила сначала губернская, а потом и областная газета «Красный Север». В настоящий момент автор трудится в старейшем издании Вологодской области в должности заместителя главного редактора.

Тираж книги о Вологде составил тысячу экземпляров. По словам директора издательства «Арника» Федора Суханова, в ближайшее время она поступит в продажу.