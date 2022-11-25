Фильм «Монастырь» не может выйти в прокат из-за позиции православной церкви

Минкультуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» из-за позиции РПЦ. В Церкви считают, что сериал «дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».



Компания Тимура Бекмамбетова «Bazelevs» снимала фильм в Вологодской области. Участие в съемках приняли около 300 вологжан, съемочная группа работала в Вологде и Кириллове. Известно, что до выхода фильма артистам запрещалось размещение информации о съемочном процессе. Картина увидела свет 19 ноября.

Сериал рассказывает историю о девушке Марии, которая прячется в монастыре от возникших проблем в жизни. В главной роли снялась блогер Анастасия Ивлеева. В ленте также задействованы Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Светлана Иванова и другие.