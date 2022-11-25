В Вологде пьяный мужчина на самокате ударил головой остановившего его сотрудника ГИБДД

В Вологде суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Установлено, что вечером в один из дней в августе 2022 года пьяный подсудимый ехал с другом на электросамокате по улице Северной. Когда их остановили сотрудники ГИБДД, мужчина, недовольный действиями полицейских, попытался уехать. Во время задержания он ударил головой одного из сотрудников ДПС.

В ходе следствия мужчина признал свою вину. Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.