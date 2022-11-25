Житель Череповца продал прохожему арендованный в прокате бензорез

25.11.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в преступлении, предусмотренным ч.1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Установлено, что днём 6 июня 2022 года подсудимый на сутки арендовал в прокате бензорез «STIHL» стоимостью 105 тысяч рублей.

«Однако после выполнения бензорезом необходимой работы мужчина не стал возвращать инструмент, а продал его неустановленному лицу за 20000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением. Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Его также обязали возместить владельцу бензореза 105 тысяч рублей.

Тэги: присвоение чужого имущества, прокат, уголовное дело, приговор

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