Житель Череповца продал прохожему арендованный в прокате бензорез

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в преступлении, предусмотренным ч.1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Установлено, что днём 6 июня 2022 года подсудимый на сутки арендовал в прокате бензорез «STIHL» стоимостью 105 тысяч рублей.

«Однако после выполнения бензорезом необходимой работы мужчина не стал возвращать инструмент, а продал его неустановленному лицу за 20000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением. Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Его также обязали возместить владельцу бензореза 105 тысяч рублей.