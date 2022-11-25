В Вологде продолжают собирать гуманитарную помощь для участников спецоперации

25.11.2022 [Общество]

Волонтерский центр города Вологды продолжает сбор вещей, продовольствия и денежных средств на приобретение гуманитарной помощи бойцам, находящихся на специальная операции в Украине, а также жителям ДНР и ЛНР.

«С конца сентября собрано уже 8 тонн гуманитарной помощи. За это время было организовано три отправки. Сбор продолжается. Многие неравнодушные вологжане активно обращаются в городские пункты, приносят необходимые вещи, продукты питания. Также более 80 организаций участвуют в сборе гуманитарной помощи», — рассказал руководитель Волонтерского центра города Вологды Иван Беличихин.

Пункты приема гуманитарной помощи открыты по нескольким адресам. Так, можно обратиться в Молодежный центр «ГОР.СОМ35» (ул. Козленская, д. 2), филиалы Центра по работе с населением (ул. Козлёнская, 83; ул. Новгородская, 23; ул. Южакова, 26; ул. Северная, 26; ул. Горького, 85), Центр защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке» (ул. Петрозаводская, д. 10), АНО «Мама может» (ул. Козлёнская, д. 45а), Фонд поддержки гражданских инициатив (Советский проспект, д. 35А), Вологодское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (ул. Пушкинская, 52, оф. 5, 6) и другие. 

Волонтеры поясняют, что жители Вологды могут принести в пункты сбора средства личной гигиены, бытовую химию, новую одежду и постельное белье, нескоропортящиеся продукты питания, товары для детей, медикаменты и медицинские принадлежности, военную экипировку, инструменты. Также Волонтёрский центр Вологды также ведет сбор денежных средств на приобретение гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи СВО. Более конкретная актуальная информация о сборе гуманитарной помощи размещена в объявлениях группы Волонтерского центра города Вологды.

Тэги: военная спецоперация, гуманитарная помощь

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