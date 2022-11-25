ОК совместно с командой фильма «Сёстры» провели исследование к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и выпустили проект "О чем не принято молчать» на тему домашнего насилия. В ходе исследования выяснилось, что 65% пользователей Рунета так или иначе были свидетелями насилия.

Согласно данным онлайн-опроса, 65% пользователей Рунета так или иначе были свидетелями насилия. Так, 27% слышали крики соседей за стенкой, 25% были в подобных ситуациях лично, 20% заявили, что в семьях знакомых случаются эпизоды с применением насилия.

Лишь 35% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с насилием и не были свидетелями агрессивного поведения ни в своей семье, ни в семьях знакомых. Однако, если бы такое произошло, 87% опрошенных были бы готовы прийти на помощь: 53% – вызвать полицию, 34% – вмешаться лично. 11% предпочли бы никак не участвовать в конфликте, 2% предложили свои варианты развития событий.

Исследование показало, что чаще всего респонденты лично или через опыт знакомых сталкивались с психологической словесной агрессией, реже – с физической. В качестве вербальной агрессии наиболее распространены унижение и критика, угрозы расправы, запрет на общение с родственниками и друзьями, газлайтинг и другое. Физические нападения в быту встречаются в виде пощечин и шлепков, рукоприкладства с нанесением тяжкого вреда, сексуального акта против воли партнера.

ОК также поинтересовались у респондентов, могут ли они сами стать источником агрессии для близких. Пользователи признались, что чаще применяют словесные приемы и реже – физические. Оказалось, что 58% респондентов могут повысить голос, 7% – шантажировать и словесно унизить собеседника. 16% сказали, что готовы пойти на крайние меры в разгар конфликта: 7% – ударить, 6% – дать пощечину, 5% – бить, «если по-другому человек не понимает». 1% пользователей воздержались от ответа на этот вопрос. Только 45% опрошенных готовы спокойно обсуждать конфликт и объяснять свою позицию.

В целом психологическое давление как один из видов домашнего насилия признают 78% опрошенных, из них 81% – женщины, 75% – мужчины. 22% (25% мужчин и 19% женщин) считают насилием только физическое воздействие.

Почти половина, 47%, респондентов считают, что никакие поступки не должны и не могут оправдывать насилие. В качестве оправдания насилия пользователи Рунета называли сразу несколько причин: 38% считают, что насилие по отношению к другому может быть применено в случае самозащиты или защиты другого члена семьи, 9% – что насилие допустимо в случае измены или подозрения в измене, 8% – в качестве воспитательных мер, «чтобы бытовые ошибки не повторялись», 7% – как реакция на ссоры, истерики, конфликты, 4% готовы применить насилие к партнеру в случае невыполнения супружеского долга.

В опросе участвовали 1200 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета. -

Телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия: 8 (800) 7000-600.