«Северная Чернь » из Великого Устюга в числе победителей Всероссийского конкурса

«Северная Чернь» из Великого Устюга вошла в число победителей XXV Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2022



По результатам федерального этапа ЗАО «Северная чернь» стало лауреатом конкурса в номинации «Изделия народных и художественных промыслов». Награды «Лауреат конкурсной программы» удостоен набор для салата «Барон»: ваза, ложка, вилка. Хрустальная ваза, обрамленная витиеватыми узорами из серебра 925 пробы с позолотой и проработанным черневым рисунком. В дополнение к вазе идут вилка и ложка.





Почётным знаком «Отличник качества» отмечена Ирина Васильевна Шолотова, полировщик художественных изделий 4 разряда подразделения 2-я полировка ЗАО «Северная чернь».