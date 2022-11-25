«Северная Чернь » из Великого Устюга в числе победителей Всероссийского конкурса

25.11.2022 [Общество]

«Северная Чернь» из Великого Устюга вошла в число победителей XXV Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2022

По результатам федерального этапа ЗАО «Северная чернь» стало лауреатом конкурса в номинации «Изделия народных и художественных промыслов». Награды «Лауреат конкурсной программы» удостоен набор для салата «Барон»: ваза, ложка, вилка. Хрустальная ваза, обрамленная витиеватыми узорами из серебра 925 пробы с позолотой и проработанным черневым рисунком. В дополнение к вазе идут вилка и ложка.

Устюжане - в числе победителей XXV Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2022.

Почётным знаком «Отличник качества» отмечена Ирина Васильевна Шолотова, полировщик художественных изделий 4 разряда подразделения 2-я полировка ЗАО «Северная чернь».

Тэги: Северная чернь

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