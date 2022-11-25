Хоккеисты череповецкой «Северстали» прервали серию из трех поражений, обыграв накануне в матче Регулярного чемпионата КХЛ подмосковный «Витязь».



Первый период завершился без голов, а на старте второго череповчане забросили две быстрые шайбы. Сначала Игорь Гераськин был первым на добивании, а спустя три минуты Александр Суворов реализовал большинство. У гостей забросил Илья Арканов.



В третьей периоде в течении тридцати секунд команды обменялись заброшенными шайбами. У череповчан дублем отметился Александр Суворов, который поучаствовал во всех трех шайбах своей команды. У нападающего «Северстали» два гола и голевая передача в этом матчей. Игроки «Витязя» ответили шайбой Степана Старикова. Результат матча 3:2 — победа «Северстали».



Отметим игру вратаря «Алмаза» Тимофея Королёва, который из-за травмы Дмитрия Шугаева, защищал в этом матче ворота «Северстали», отразившего 22 из 24 бросков по своим воротам. Кстати, это уже не первый матч 19-летнего голкипера за главную команду Череповца, в прошлом сезоне он уже выходил на одну игру.

«Травма подкосила Диму Шугаева, бились за вратаря Королёва, понимали, что он молодой. Пытались помочь ему, переловить шайбу на себя. Очень важная командная победа. Мои 3 очка в этом матче? Да, это впервые для меня в КХЛ. Конечно, рад, всегда приятно забивать, отдавать передач, играть результативно, но сегодня главное, что команда выиграла. Почему-то нам не везёт в последнее время, можем пропустить на последних секундах и за минуту до конца. Сегодня всё сложилось», — сказал после игры нападающий «Северстали» Александр Суворов.

Следующий матч «Северсталь» проведет завтра. Череповчане дома примут омский «Авангард».