В Вологодской области насчитали более 11 000 медведей

24.11.2022 [Общество]

Итоги «медвежьей переписи» подвели в облохотдепартаменте. Численность самого крупного обитателя вологодских лесов определена на основе полевого этапа учетных работ. Охотоведы начали вести наблюдение еще в августе, в частности, специалисты замеряли следы животного на подходах к овсам и лесным дорогам.

По данным учета, численность бурого медведя в 2022 году составляет 10 162 особи. Для сравнения — в 2021 году насчитали 10 073 особи. Традиционно «медвежьими» краями являются Вытегорский район — 1104 особи, Великоустюгский район — 749 особей, Тотемский район — 656 особей и Бабушкинский район — 650 особей.

Меньше всего медведей в Шекснинском районе — 122 особи, Чагодощенском районе — 111, а также в Вологодском районе — 75 особей.

«В последние годы мы наблюдали рост общей численности медведя. С 2020 года этот показатель стабилизировался и остается довольно высоким, что говорит об отсутствии каких-либо угроз для популяции. Лимит разрешений на добычу зверя не должен превышать 30% от его общей численности. В текущем сезоне охоты, который стартовал в августе, он составил 1442 особи, — рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков. — На сегодняшний день процент освоения лимита на основании полученных от охотников отчетов составляет около 30%».

Тэги: медведи, численность, охота

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