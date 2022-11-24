В Вологодской области насчитали более 11 000 медведей

Итоги «медвежьей переписи» подвели в облохотдепартаменте. Численность самого крупного обитателя вологодских лесов определена на основе полевого этапа учетных работ. Охотоведы начали вести наблюдение еще в августе, в частности, специалисты замеряли следы животного на подходах к овсам и лесным дорогам.

По данным учета, численность бурого медведя в 2022 году составляет 10 162 особи. Для сравнения — в 2021 году насчитали 10 073 особи. Традиционно «медвежьими» краями являются Вытегорский район — 1104 особи, Великоустюгский район — 749 особей, Тотемский район — 656 особей и Бабушкинский район — 650 особей.

Меньше всего медведей в Шекснинском районе — 122 особи, Чагодощенском районе — 111, а также в Вологодском районе — 75 особей.