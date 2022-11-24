Жительницу Череповца осудили за мошенничество на сумму более семи миллионов рублей

В Череповце суд вынес приговор директору небанковской микрофинансовой организации — 38-летней уроженке республики Саха — признанной виновной в мошенничестве.

По материалам дела, с 2015 по 2019 год подсудимая, являясь директором ООО МКК «Надежный стандарт», убеждала друзей и родственников в успешности своего бизнеса и предлагала им передавать ей деньги для якобы выгодных вложений.

«При этом фигурантка уголовного дела умалчивала о своем реальном финансовом положении и наличии в отношении нее неоконченных исполнительных производств, связанных с неисполнением финансовых обязательств на сумму, превышающую 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Получив от четверых потерпевших больше семи миллионов рублей, обвиняемая распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.