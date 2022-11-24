В Вологодской области появился электронный каталог производителей региона. Это новый проект Центра «Мой бизнес» Вологодской области, в котором приняли участие индивидуальные предприниматели, организации, ООО и самозанятые разных сфер деятельности — от производства косметики до клееного бруса.

Каталог состоит из 9 категорий:

- народные художественные промыслы

- сувениры и подарки

- для дома и дачи

- товары для детей

- продукты питания

- одежда, обувь, аксессуары

- косметика и уход за телом

- зоотовары

- строительство и ремонт.

Фотоконтент для каталога создан в рамках другой услуги вологодского Центра «Мой бизнес» — содействие в разработке «визуала». Профессиональные контент-менеджеры создали качественные снимки товаров производителей, в том числе и в фотостудии Центра «Мой бизнес».

Самозанятый Евгений Сенько очень позитивно оценивает свое участие в каталоге:

«Что это дает? Развитие. Каталог будет размещен на ресурсах Вологодской области, а также презентоваться на различных мероприятиях разного формата и уровня. Учитывая, что из кожевников Senko* там одни, это предполагает и расширение рынка, и увеличение оборотов мастерской. Я надеюсь на это, по крайней мере. И давайте начистоту, это просто круто!»

Ознакомиться с электронным флипбуком и выбрать подарки на Новый год друзьям и коллегам можно по ссылке — https://heyzine.com/flip-book/e4a53f90e0.html

Новое направление деятельности Центра «Мой бизнес» Вологодской области реализовано в рамках Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Получить информацию о других мерах поддержки предпринимателей можно в Центре «Мой бизнес» Вологодской области:

по тел.: 8 (81-72) 50-01-12 или e-mail: [email protected].

Каталог производителей Вологодской области 2022.pdf (23456637)

* Сенько

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