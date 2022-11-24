В Вологде задержали подозреваемую в мошенничестве

24.11.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 19-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, подозреваемую в мошенничестве.

Девушка забрала у 82-летней пенсионерки 191 тысячу рублей. Деньги были при ней в полиэтиленовом пакете. Оперативники остановили подозреваемую у подъезда дома на улице Ленинградской, где живёт потерпевшая.

«На допросе подозреваемая пояснила, что нашла работу курьером. Задачи были просты. Необходимо было забирать деньги по адресам, которые отправлял по телефону куратор. В дальнейшем деньги нужно было отправлять на указанные куратором счета. Себе оставлять 3 тысячи рублей от каждого выполненного заказа», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Она также рассказала, что совершила два аналогичных преступления в Череповце, заработав таким образом шесть тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастность девушки к аналогичным преступлениям на территории Вологодской области.

Тэги: мошенничество, обман пенсионеров, задержание
Фото пресс-службы областного УМВД

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