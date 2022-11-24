В Вологде мужчина пострадал в ДТП на перекрёстке улиц Октябрьской и Мальцева

24 ноября в Вологде на перекрёстке улиц Октябрьской и Мальцева произошло ДТП с участием трёх автомобилей, один человек пострадал. Видео с места инцидента опубликовано в группе Baza.net в соцсети.

Как рассказали корреспонденту NewsVO в городском отделе ГИБДД, авария произошла около 14:00. 56-летняя женщина за рулём автомобиля «Тойота Королла», двигаясь по улице Мальцева со стороны улицы Благовещенской, при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора столкнулась с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 51-летнего мужчины. От удара «Форд» отбросило на автомобиль BMW под управлением 60-летней женщины, которая ехала по Мальцева со стороны улицы Чехова.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Форд Фокус». Его осмотрели на месте ДТП и направили на амбулаторное лечение: госпитализация ему не потребовалась.