Вологжанин Илья Марсов выиграл чемпионат России по пулевой стрельбе

24.11.2022 [Спорт]

Спортсмен СШОР «Витязь» Илья Марсов стал победителем Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе.

В Ижевске с 21 по 28 ноября разыгрывается не только финал Кубка России в стрельбе из пневматического оружия, но и проходят Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.

На рубеж выходят 20 заслуженных мастеров спорта из 200 участников соревнований. В упражнении МВ-3*20 — «Винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20), три положения» среди мужчин победу одержал вологжанин Илья Марсов, опередив архангелогородца Станислава Кузнецова на 6 баллов.

В упражнении МПП-60 стрелок Олег Рощупкин занял 7 место. В упражнении ПП-60 среди мужчин он показал восьмой результат.

В упражнении ПП-60 среди женщин Екатерина Коршунова вышла в финал и заняла 5 место.

Все спортсмены — Илья Марсов, Олег Рощупкин и Екатерина Коршунова — участница Олимпиады, представляют спортивную школу олимпийского резерва «Витязь».
 

Тэги: спортивная стрельба, чемпионат России

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