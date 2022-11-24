В Вологде велосипедист провалился под лед на реке

Мужчина на велосипеде провалился под лёд на реке Вологде 23 ноября.

Инцидент произошёл в районе улицы Карла Маркса в Вологде около 16:00. Как рассказали, корреспонденту NewsVO в пресс-службе регионального ГУ МЧС, мужчина ехал по реке на рыбалку. Рядом с одним из стоящих на реке судов под ним провалился непрочный лёд. Происшествие заметили очевидцы и вызвали спасателей, а те вытащили пострадавшего на берег.

ГУ МЧС по Вологодской области напоминает, что сейчас в Вологде действует запрет выхода на лёд водоёмов и рекомендует серьёзно относиться к аншлагам, которые выставляют спасатели.