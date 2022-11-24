Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск по делу о клевете

24.11.2022 [Общество]

Журналиста и телеведущего Андрея Караулова объявили в федеральный розыск по делу о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

В рамках этого же дела еще в начале ноября в его доме был проведен обыск. Сам Караулов, который в это время находился за границей на обследовании, заявил, что проходит по делу лишь свидетелем. В своем тг-канале обыск в доме назвал вторым актом пьесы «Ксения Собчак».  

В «Ростехе» в рамках дела пояснили, что Караулов «вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь псевдожурналистикой» и публикуя материалы, которые нанесли ущерб по репутации главе корпорации».

«Настоящая журналистика предполагает проверку фактов с использованием как минимум двух источников, а также официальное обращение в компанию о предоставлении комментариев и разъяснений», — пояснили представители «Ростеха».

Не исключено, что ранее по этому же делу был арестован коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Его подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Чемезова за удаление публикаций в тг-канале «Тушите свет».

Российский журналист Андрей Караулов в сентябре 2021 года уехал из России. В 1992–2016 годах он вел телепрограмму «Момент истины». С 2017 года принимал участие в ток-шоу на «Первом канале».

Тэги: уголовное дело, клевета

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