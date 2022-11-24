В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости

Останки человека нашли в садоводческом товариществе, расположенном на втором причале в Череповце 23 ноября.

«При выезде на место следователи СКР на заброшенном участке осмотрели и изъяли имевшиеся фрагменты скелета и истлевшую часть куртки», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Теперь в обстоятельствах гибели человека разбираются следователи: назначены судебные экспертизы для установления пола, иных примет погибшего, времени и причины смерти. Совместно с полицией устанавливается личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.