В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости

24.11.2022 [Происшествия]

Останки человека нашли в садоводческом товариществе, расположенном на втором причале в Череповце 23 ноября.

«При выезде на место следователи СКР на заброшенном участке осмотрели и изъяли имевшиеся фрагменты скелета и истлевшую часть куртки», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Теперь в обстоятельствах гибели человека разбираются следователи: назначены судебные экспертизы для установления пола, иных примет погибшего, времени и причины смерти. Совместно с полицией устанавливается личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: останки, находки, дачники, следствие

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