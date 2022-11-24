Водосточные системы Runoff*

24.11.2022 [Новости компаний]

Водосточные системы Runoff* — современное, практичное, надежное и эстетичное решение системы отвода излишков воды с крыши вашего дома

Водоотвод с поверхности крыши

Водоотвод с поверхности крыши является одной из важнейших задач при проектировании и строительстве дома, поэтому водосточные системы необходимы любой кровле. Они защищают наружные стены и цоколь и фундамент от чрезмерного увлажнения.

Благодаря водостоку осуществляется организованный сбор воды с кровли в дренажную систему, в результате чего увеличивается срок до проведения косметического ремонта фасада здания и защищается фундамент здания от намокания и преждевременного разрушения.

Для придания кровле здания законченного вида, устранения мелких недостатков монтажа, защите от ветра подкровельного пространства применяются доборные элементы. С их помощью укрываются углы, стыки и торцы от проникновения влаги и ветра. Доборные элементы выполняют не только практичную функцию, но и декоративную. Кроме того, правильно подобранная и смонтированная водосточная система, а также установка необходимых доборных элементов кровли играют немаловажную эстетическую, декоративную роль, придавая дому по-настоящему законченный стильный вид. А предлагаемая цветовая гамма позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения.

Преимущества водосточных систем Runoff*

Высокое качество выпускаемой продукции — один из приоритетов компании. Новейшие разработки и материалы, планируемые к использованию при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий позволит предоставлять клиентам гарантию до 25 лет.

  • Отсутствие конкурентов в регионе
  • Вся продукция изготавливается на современном высокоточном оборудовании
  • В производстве продукции используется только высококачественная сталь с полимерным покрытием или без него
  • Для каждого покупателя производится расчет кровли любой сложности с целью уменьшения отходов (затрат) клиента
  • Товар предложен по лучшей цене на рынке
  • Продукция имеет повышенную прочность, выдерживает высокую снеговую нагрузку

У нас вы можете заказать следующие элементы водосточной системы:

  •  водосточная труба
  •  желоб водосточный
  •  желоб водосточный угловой
  •  воронка водосборная
  •  воронка врезная
  •  колено сливное
  •  колено трубы
  •  держатель желоба
  •  держатель трубы

Runoff* производит водосточную систему в оцинкованном виде и с цветным полимерным покрытием, также возможна порошковая покраска в любой из 216 цветов под заказ по каталогу RAL.**

Перенимая опыт европейских стран, в продукции Runoff* используются долговечная сталь толщиной 0.7 мм, и никакого ломкого пластика.

Вы можете сделать заказ по телефону 8 (800) 551–07–88 (звонок по России бесплатный) или в офисе компании «Электросталь» в вашем городе.

Runoff*-сток
RAL**-палитра цветов

Реклама. ООО «ЭС-Маркетинг» ОГРН 1223500007873 LjN8KAp6X

 

 

Тэги: вода, водостоки, водосточные системы

ТОП НЕДЕЛИ

Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
Череповецкие врачи устанавливают причины смерти семилетней девочки в больнице
Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
Впервые в Вологодской области врачи ввели препарат Спинраза взрослому пациенту
После аномальных морозов на Вологодчину придет небольшое потепление
Олег Кувшинников доставил продукты и оборудование вологжанам в зону СВО

Похожие новости

В Вологде на два дня ограничат подачу воды в двух городских микрорайонах

Ограничение связано с врезкой готового участка водовода в существующие сети

1384
0

Автомат с питьевой водой сгорел в Вологде на улице Карла Маркса

Инцидент произошёл утром 30 октября

916
0

На улице Можайского в Вологде сгорел автомат с питьевой водой

Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования

1220
0

 В деревне Горка Вологодского района прорвало водопровод сразу в четырех местах

Власти предложили отремонтировать его за счет «Народного бюджета»

870
0

Власти Верховажского района оставили жителей поселка Каменка совсем без воды

В дело пришлось вмешаться прокуратуре

788
0

В деревне Усть-Печеньга Тотемского района демонтировали часть колонок для воды

Власти заявили, что водоснабжение в поселке является убыточным. Жители возмущены.

1408
0

Жители деревни Пустынь Кирилловского района лишились чистой воды

Вода в реке, откуда они берут воду, где полощут белье, стала очень грязной. Как в луже. 

931
0

В Кадникове модернизируют водопровод

После модернизации водопровода 3600 горожан должны быть обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам

719
0

Жителям Кадуя поставляют воду с превышением норм по содержанию хлороформа

Поставщик воды должен будет исправить ситуацию

907
0

Житель Бабаево через суд доказал, что в его квартиру поступает некачественная вода

Во Всем оказался виноват водонагреватель в подвале

1245
0

Жители Красавино бьют тревогу по поводу состояния реки Лапинки

Вода в реке помутнела и стала напоминать канализационные стоки

1446
0

Белозерск целые сутки оставался без воды. Выясняли, почему

3 августа местный Водоканал сообщил об аварии на первой подстанции. Почти сутки специалистам пришлось устранять поломку

1157
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде велосипедист провалился под лед на реке
Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск по делу о клевете
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
СЕВЕРГАЗБАНК предлагает новый потребительский кредит по ставке 9,6%
Водосточные системы Runoff*
Баскетбольный клуб «Вологжанка» потерпел 10 поражений подряд
Житель Череповца три года наблюдал за машиной, прежде чем её украсть
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5161
0
23.11.2022 [БлогоVO]

Чекшинский лис

419
0
22.11.2022 [Обзор Прессы]

Программа «Отчий дом» с главой сельского поселения Ксенией Гнездиловой

464
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика