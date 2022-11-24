Водосточные системы Runoff* — современное, практичное, надежное и эстетичное решение системы отвода излишков воды с крыши вашего дома

Водоотвод с поверхности крыши

Водоотвод с поверхности крыши является одной из важнейших задач при проектировании и строительстве дома, поэтому водосточные системы необходимы любой кровле. Они защищают наружные стены и цоколь и фундамент от чрезмерного увлажнения.

Благодаря водостоку осуществляется организованный сбор воды с кровли в дренажную систему, в результате чего увеличивается срок до проведения косметического ремонта фасада здания и защищается фундамент здания от намокания и преждевременного разрушения.

Для придания кровле здания законченного вида, устранения мелких недостатков монтажа, защите от ветра подкровельного пространства применяются доборные элементы. С их помощью укрываются углы, стыки и торцы от проникновения влаги и ветра. Доборные элементы выполняют не только практичную функцию, но и декоративную. Кроме того, правильно подобранная и смонтированная водосточная система, а также установка необходимых доборных элементов кровли играют немаловажную эстетическую, декоративную роль, придавая дому по-настоящему законченный стильный вид. А предлагаемая цветовая гамма позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения.

Преимущества водосточных систем Runoff*

Высокое качество выпускаемой продукции — один из приоритетов компании. Новейшие разработки и материалы, планируемые к использованию при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий позволит предоставлять клиентам гарантию до 25 лет.

Отсутствие конкурентов в регионе

Вся продукция изготавливается на современном высокоточном оборудовании

В производстве продукции используется только высококачественная сталь с полимерным покрытием или без него

Для каждого покупателя производится расчет кровли любой сложности с целью уменьшения отходов (затрат) клиента

Товар предложен по лучшей цене на рынке

Продукция имеет повышенную прочность, выдерживает высокую снеговую нагрузку

У нас вы можете заказать следующие элементы водосточной системы:

водосточная труба

желоб водосточный

желоб водосточный угловой

воронка водосборная

воронка врезная

колено сливное

колено трубы

держатель желоба

держатель трубы

Runoff* производит водосточную систему в оцинкованном виде и с цветным полимерным покрытием, также возможна порошковая покраска в любой из 216 цветов под заказ по каталогу RAL.**

Перенимая опыт европейских стран, в продукции Runoff* используются долговечная сталь толщиной 0.7 мм, и никакого ломкого пластика.

Вы можете сделать заказ по телефону 8 (800) 551–07–88 (звонок по России бесплатный) или в офисе компании «Электросталь» в вашем городе.

Runoff*-сток

RAL**-палитра цветов

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