Водосточные системы Runoff* — современное, практичное, надежное и эстетичное решение системы отвода излишков воды с крыши вашего дома
Водоотвод с поверхности крыши
Водоотвод с поверхности крыши является одной из важнейших задач при проектировании и строительстве дома, поэтому водосточные системы необходимы любой кровле. Они защищают наружные стены и цоколь и фундамент от чрезмерного увлажнения.
Благодаря водостоку осуществляется организованный сбор воды с кровли в дренажную систему, в результате чего увеличивается срок до проведения косметического ремонта фасада здания и защищается фундамент здания от намокания и преждевременного разрушения.
Для придания кровле здания законченного вида, устранения мелких недостатков монтажа, защите от ветра подкровельного пространства применяются доборные элементы. С их помощью укрываются углы, стыки и торцы от проникновения влаги и ветра. Доборные элементы выполняют не только практичную функцию, но и декоративную. Кроме того, правильно подобранная и смонтированная водосточная система, а также установка необходимых доборных элементов кровли играют немаловажную эстетическую, декоративную роль, придавая дому по-настоящему законченный стильный вид. А предлагаемая цветовая гамма позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения.
Преимущества водосточных систем Runoff*
Высокое качество выпускаемой продукции — один из приоритетов компании. Новейшие разработки и материалы, планируемые к использованию при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий позволит предоставлять клиентам гарантию до 25 лет.
- Отсутствие конкурентов в регионе
- Вся продукция изготавливается на современном высокоточном оборудовании
- В производстве продукции используется только высококачественная сталь с полимерным покрытием или без него
- Для каждого покупателя производится расчет кровли любой сложности с целью уменьшения отходов (затрат) клиента
- Товар предложен по лучшей цене на рынке
- Продукция имеет повышенную прочность, выдерживает высокую снеговую нагрузку
У нас вы можете заказать следующие элементы водосточной системы:
- водосточная труба
- желоб водосточный
- желоб водосточный угловой
- воронка водосборная
- воронка врезная
- колено сливное
- колено трубы
- держатель желоба
- держатель трубы
Runoff* производит водосточную систему в оцинкованном виде и с цветным полимерным покрытием, также возможна порошковая покраска в любой из 216 цветов под заказ по каталогу RAL.**
Перенимая опыт европейских стран, в продукции Runoff* используются долговечная сталь толщиной 0.7 мм, и никакого ломкого пластика.
Вы можете сделать заказ по телефону 8 (800) 551–07–88 (звонок по России бесплатный) или в офисе компании «Электросталь» в вашем городе.
Runoff*-сток
RAL**-палитра цветов
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