Житель Череповца три года наблюдал за машиной, прежде чем её украсть

24.11.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 53-летнему местному жителю, признанному виновным в краже.

Установлено, что в июле 2022 года подсудимый, выдавая себя за собственника стоявшего во дворе его дома автомобиля, вызвал эвакуатор и перевёз машину на платную автостоянку. Сумма ущерба составила 490 875 рублей.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался. На стадии предварительного следствия пояснил, что в доме по Октябрьскому проспекту проживает около трех лет, и на протяжении всего этого времени во дворе дома на парковочном месте стоял данный автомобиль. Он не видел, чтобы на нем кто-то ездил, автомобиль находился на одном и том же месте», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ещё он сказал, что зимой машина мешала уборке снега и на неё жаловались другие жильцы. Он хотел приобрести авто и даже ухаживал за ним: счищал снег, подкачивал колёса и оставлял под дворником записку, чтобы связаться с собственником, но так и не нашёл владельца.

«Потерпевшая в судебном заседании рассказала, что около шести месяцев назад она припарковала свой автомобиль напротив одного из подъездов своего дома. В течение шести месяцев она постоянно его осматривала, никаких записок на автомобиле не находила. В июле 2022 года уехала на дачу, вернувшись на следующий день в город, обнаружила, что ее автомашина во дворе отсутствует», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

Суд назначил череповчанину наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а авто постановил вернуть владелице.

Тэги: автомобиль, кража, уголовное дело, суд, приговор

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