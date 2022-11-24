Начались ремонтно-реставрационные работы на памятнике «Флигель дома Агаркова»

Начались ремонтно-реставрационные работы на деревянном доме по адресу: Вологда, Чернышевского, 37. Это объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я половина 19 века, деревянный».

Напомним, здание находится на пересечении улицы Чернышевского и Кривого переулка. Оно было построено как флигель дома вологодского чиновника Михаила Алексеевича Агаркова. Сам дом находился рядом – Чернышевского, 35.

– Здание является редким образцом вологодского деревянного жилого дома. Принадлежал к ранее распространенному в Вологде, но плохо сохранившемуся типу угловых одноэтажных зданий с мезонином на три стороны, – сообщает реставрационная компания «БизнесКонсалт», которая будет вести работы на этом доме.

Летом прошлого года была готова научно-проектная документация по реставрации и приспособлению объекта, она получила согласование Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

– В процессе разработки проекта были исследованы историко-архивные материалы, в том числе исторические фотографии. Выяснилось, что в 1900-1920-х годах была сделана самая ранняя из найденных фотографий дома, на которой видно, что дом не был обшит. Позже, в 1930-1940-х годах, отмечен на фотографии обшитый дом. К началу 1980-х годов здание сменило цвет обшивки на более светлый, также было утрачено балконное покрытие. В 1987-1991 годах заменена часть обшивки мезонина, утрачена решетка балконного ограждения, был сменен окрас на более темный, карнизы были выкрашены в цвет фасадов, – рассказывают реставраторы.

В 2016 году здание приобрел вологодский предприниматель Игорь Смирнов, которому также принадлежат уже отреставрированный дом Бурлова на Октябрьской, 11, и бывшая городская амбулатория на Чернышевского, 58, где пока ведутся восстановительные работы. Собственник не сразу начал восстановительные работы. Вологодские градозащитники неоднократно напоминали о том, что здание стоит открытым.

На момент обследования в 2020 году здание находилось в состоянии законсервированных ремонтных работ, проводимых методом лифтинга.

– За время вынужденной остановки работ состояние объекта значительно ухудшилось, часть материалов сохранить не удалось, на некоторых – видны следы пожаров. На данный момент проводится реставрация сруба с переборкой мезонина. Деревянные элементы маркируются и складываются под навесы, – рассказал про этот дом журналистам сайта «Культура в Вологодской области» архитектор Владимир Лукин.

Также он рассказал, что у здания в данный момент нет крыши, углы закрыты специальным материалом, чтобы избежать попадания влаги и снега.

В доме еще сохранились изразцовые печи, на которых виден рисунок, нанесенный по трафарету. В интерьере остались фрагменты старых обоев.

Сообщается, что после реставрации дом предстанет перед вологжанами без обшивки, как на самых первых его фотографиях. Также планируется восстановить утраченный кованый балкон.

По планам реставрация должна продлиться полтора года.