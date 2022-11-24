В Тотьме несколько человек были эвакуированы среди ночи из горящего дома

24.11.2022 [Происшествия]

В Тотьме сегодня ночью несколько человек были эвакуированы из горящего 7-квартирного дома на улице Володарского. Во время пожара погиб 72-летний мужчина, в квартире которого был обнаружен очаг возгорания.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 3:48. О происшествии в правоохранительные органы сообщили жильцы дома. Несколько человек вышли на улицу еще до приезда огнеборцев. Еще четырех человек, включая двухлетнюю девочку, спасали из горящего дома пожарные.

Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Как выяснилось позже, пожар начался в квартире 72-летнего мужчины, который после ликвидации очага возгорания, был обнаружен погибшим.

«Специалисты МЧС выяснили, что пострадавший проживал один, курил, мог употреблять спиртные напитки. По предварительной информации, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего. По факту происшедшего тотемским межрайонным следственным отделом СК начата доследственная проверка», — рассказали в региональном управлении Следкома.

Тэги: пожар, погиб в огне

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