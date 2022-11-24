В Тотьме несколько человек были эвакуированы среди ночи из горящего дома

В Тотьме сегодня ночью несколько человек были эвакуированы из горящего 7-квартирного дома на улице Володарского. Во время пожара погиб 72-летний мужчина, в квартире которого был обнаружен очаг возгорания.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 3:48. О происшествии в правоохранительные органы сообщили жильцы дома. Несколько человек вышли на улицу еще до приезда огнеборцев. Еще четырех человек, включая двухлетнюю девочку, спасали из горящего дома пожарные.

Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Как выяснилось позже, пожар начался в квартире 72-летнего мужчины, который после ликвидации очага возгорания, был обнаружен погибшим.