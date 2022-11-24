Больше двух километров русла реки Вологда очистят от мусора

24.11.2022 [Общество]

В Вологде в ближайшие два года власти планируют вычистить более 2-х километров русла реки. Реализация мероприятия, которое пройдет в рамках нацпроекта «Экология», пройдет в три этапа.

По словам заместителя губернатора области Антона Стрижова, на первом этапе будет вычищено русло реки длиной 2181 метр от впадения реки Шограш в Вологду до улицы Баранковской областного центра. Также будет вычищено устье самой реки Шограш и еще одного притока Вологды — реки Дылевки.

«Постепенное загрязнение русла в городской черте различной органикой, поступающей с ливневыми и сточными водами, а также засорение листвой, ветками, отмершими водорослями приводит к заилению и зарастанию реки, ее обмелению и опасному санитарному состоянию. В таких случаях принимается решение о проведении соответствующих дноочистительных работ», — пояснил Антон Стрижов.

В рамках первого этапа к концу 2024 года планируется удалить донные отложения и затонувший древесный хлам, вырубить деревья и кустарники, которые растут в русле реки.

«На данный момент подрядчиком уже подготовлена территория для постоянного складирования поднятых со дна материалов, вырублены кустарники у прудов-отстойников, расчищена площадка для выгрузки донных отложений с барж. Кроме того, в рамках реализации мероприятия будет выполнена уборка береговой полосы реки Вологды от природного мусора и антропогенных отходов, что позволит улучшить экологическое состояние водного объекта», — также рассказал Антон Стрижов.

Тэги: река Вологда, мусор, загрязнение

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