Больше двух километров русла реки Вологда очистят от мусора

В Вологде в ближайшие два года власти планируют вычистить более 2-х километров русла реки. Реализация мероприятия, которое пройдет в рамках нацпроекта «Экология», пройдет в три этапа.

По словам заместителя губернатора области Антона Стрижова, на первом этапе будет вычищено русло реки длиной 2181 метр от впадения реки Шограш в Вологду до улицы Баранковской областного центра. Также будет вычищено устье самой реки Шограш и еще одного притока Вологды — реки Дылевки.

«Постепенное загрязнение русла в городской черте различной органикой, поступающей с ливневыми и сточными водами, а также засорение листвой, ветками, отмершими водорослями приводит к заилению и зарастанию реки, ее обмелению и опасному санитарному состоянию. В таких случаях принимается решение о проведении соответствующих дноочистительных работ», — пояснил Антон Стрижов.

В рамках первого этапа к концу 2024 года планируется удалить донные отложения и затонувший древесный хлам, вырубить деревья и кустарники, которые растут в русле реки.