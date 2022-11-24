Автомобили дважды вылетали накануне на трамвайные пути в Череповце

24.11.2022 [Происшествия]

В Череповце накануне дважды пришлось останавливать движение трамваев из-за автомобилей, вылетевших на пути. Обе аварии произошли в районе Судостроительной улицы.

«Днем автомобиль оказался на путях по направлению из города в Заречье. Чтобы убрать машину с путей, потребовалось 20 минут. Вечером в противоположном направлении случилась аналогичная ситуация. Однако здесь задержка движения трамваев составила уже 30 минут», — рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Кроме того, днем на трамвайных путях оказалась тормозная колодка, которая отвалилась от грузового автомобиля. Мастерам потребовалось почти полчаса, чтобы вытащить посторонний предмет из трамвайной тележки.

Тэги: трамваи, ДТП, движение

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