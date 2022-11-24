Автомобили дважды вылетали накануне на трамвайные пути в Череповце

В Череповце накануне дважды пришлось останавливать движение трамваев из-за автомобилей, вылетевших на пути. Обе аварии произошли в районе Судостроительной улицы.

«Днем автомобиль оказался на путях по направлению из города в Заречье. Чтобы убрать машину с путей, потребовалось 20 минут. Вечером в противоположном направлении случилась аналогичная ситуация. Однако здесь задержка движения трамваев составила уже 30 минут», — рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Кроме того, днем на трамвайных путях оказалась тормозная колодка, которая отвалилась от грузового автомобиля. Мастерам потребовалось почти полчаса, чтобы вытащить посторонний предмет из трамвайной тележки.