Вологодские продукты попали в «Золотую сотню» лучших товаров России

В Вологде состоялось награждение победителей и участников Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2022 года. Конкурс проводится при поддержке Минпромторга России, Росстандарта и региональных органов управления. В нем участвуют большинство регионов Российской Федерации. Вологодская область в этом году заняла первое место среди регионов Северо-Западного Федерального округа по количеству товаров и услуг, которые вышли на федеральный этап конкурса.

«Предприятия Вологодской области добились хороших результатов, повышая качество товаров, оказываемых услуг, и повышая конкурентоспособность экономики, ее инвестиционную привлекательность. Это особенно важно в современных условиях жесткой конкуренции и различных экономических ограничений и вызовов», — уверен заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

По решению конкурсной комиссии дипломами лауреатов и дипломантов конкурса отмечено 14 предприятий Вологодской области. Статус «Новинка» получили четыре наименования конкурсной продукции, — сообщает пресс-служба правительства области.

В этом году три вида продукции предприятий Вологодской области вошли в «Золотую сотню»: продукция ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» — «Хлеб дарницкий» и продукция ООО «Вологодское мороженое» — «Мороженое пломбир «Вологодский пломбир» в вафельном стаканчике, а также «Мороженое пломбир «Вологодский пломбир» с вареным сгущенным молоком». Хлеб дарницкий по итогам 2022 года претендует на получение высшей награды конкурса «Вкус качества».