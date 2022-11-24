Мастер-класс фотохудожника Ксении Серой пройдет в Вологде 24 ноября

Мастер-класс «Фотограф в библиотеке» пройдет в Вологде 24 ноября.

В ходе встречи с фотохудожником Ксенией Серой участники мероприятия узнают, как строится хорошая композиция и что важно при создании фотопортрета.

– Вас также ждет уникальная возможность попробовать на практике свои навыки и полученные знания об основах позирования: в течение 15-20 минут вы сможете поучаствовать в фотосъемке в локациях библиотеки от Ксении Серой, – говорится в анонсе мероприятия.

Встреча пройдет 24 ноября с 14:00 до 18:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Возрастных ограничений нет.