Изменения в бюджет Вологды внесены на сессии городской Думы

23.11.2022 [Общество]

На сегодняшней сессии городской Думы были внесены изменения в бюджет текущего года и плановый двухлетний период. Муниципалитету доведен ряд субсидий из регионального бюджета.

Так, порядка 18 миллионов рублей дополнительно направлено на ремонт моста через реку Шограш в связи с увеличением стоимости строительных материалов.

«Свыше 15 миллионов рублей — субсидия на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. На эти средства предполагается закупить 850 контейнеров. Экологическая повестка сейчас актуальна, и мы надеемся, что практика раздельного сбора мусора будет востребована среди вологжан», — отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Также на сессии было принято решение о предоставлении льготы региональному оператору по арендной плате — в счет этих средств планируется закупить еще 400 контейнеров.

Кроме того, городу была доведена субсидия в размере более 16 миллионов рублей на обеспечение бесплатным горячим питанием детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам. С 1 сентября текущего года эти полномочия переданы с регионального на местный уровень.

Свыше 421 миллиона рублей направлено на увеличение заработной платы педагогам общего и дошкольного образования в рамках майских указов президента, еще одна строчка — 88,5 миллионов рублей — увеличение заработной платы работникам в сферах образования, культуры и физкультуры.

«Дополнительно из городского бюджета 2,5 миллиона рублей направлено на разработку проекта по ремонту здания на Козленской, 99 для Центра образования № 23 „Созвучие“. Его ввод в эксплуатацию и присоединение к школе позволит повысить качество обучения и перейти на обучение в одну смену», — добавил Юрий Сапожников.

Средства в размере почти 1 миллион рублей будут направлены на проведение мероприятий для старшеклассников на базе Центра патриотического воспитания. В частности, проведение занятий по начальной военной подготовке, организацию учебных сборов, приобретение учебного оружия, подготовку площадок.

 

Тэги: Вологодская городская дума, бюджет, сессия

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