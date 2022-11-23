Банк «Открытие»: россияне доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам больше, чем телевидению

23.11.2022 [Общество]

85% россиян постоянно смотрят телевизор, при этом число подписчиков платного телевидения быстро растет. Кинопоказы и развлекательные шоу — самые любимые телепрограммы телеаудитории. 40% полагают, что классическое телевидение продолжит динамично развиваться. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Всемирному дню телевидения.

31% опрошенных смотрят телевизор каждый день не менее 3-5 часов. Еще 37% включают телевизор каждый день. 17% обращаются к телевидению постоянно, но не чаще двух-трех раз в неделю. 7% смотрят телевизор крайне редко, 8% — не смотрят вообще.

Среди любимых телепередач россиян лидируют кинопоказы (61%). Далее идут развлекательные программы и шоу (49%), выпуски новостей и информационные программы (47%), научные и образовательные программы (42%), спортивные трансляции (25%), общественно-политические ток-шоу (18%).
Самыми нелюбимыми респонденты назвали общественно-политические ток-шоу (54%). Далее расположились спортивные трансляции (24%), развлекательные программы и шоу (19%), а также выпуски новостей (18%).

42% опрошенных доверяют информации, которую дает телевидение (3% — полностью, 39% — скорее доверяют). Самый высокий уровень доверия — в Южном федеральном округе (56%), самый низкий — на Дальнем Востоке (31%).

44% не доверяют телевизионной информации (31% скорее не доверяют, 13%- полностью). Самый высокий уровень недоверия — на Дальнем Востоке (57%) и в Северо-Западном федеральном округе (55%), самый низкий — в Южном (36%) и Приволжском (37%) федеральных округах.

Среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (48%). Они опережают телеграм-каналы и социальные сети (45%), телевидение (36%), радио и печатные издания (по 8%). 4% не доверяют никаким источникам информации: здесь также лидирует Дальний Восток (10%).

Идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству россиян. 56% не пользуются и не собираются пользоваться подписками на платные телеканалы. Ещё 12% не пользуются, но планируют делать это. 17% начали пользоваться такими подписками год-два назад, 15% подписаны на платное телевидение много лет.

40% респондентов уверены, что телевидение в будущем продолжит динамично развиваться. Наиболее популярна такая точка зрения на Урале (44%), наименее — в Северо-Западном федеральном округе (34%). По мнению 29% опрошенных, телевидение останется развлечением преимущественно для пожилых людей, 10% прогнозируют окончательное исчезновение телевидения и победу видеосервисов. В Южном федеральном округе так считают 16%, а на Дальнем Востоке лишь 2%. Еще 21% затруднились оценить будущее телевидения.

*Опрос проводился 07-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Тэги: опрос, банк Открытие

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