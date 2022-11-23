В Череповце участковый вскрыл дверь в квартиру пенсионерки, у которой случился инсульт

23.11.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейскому пришлось вскрыть дверь в квартиру 86-летней пенсионерки, чтобы предотвратить возможную трагедию.

В полицию позвонил обеспокоенный мужчина и сказал, что его пожилая родственница не выходит на связь. Он попросил о помощи, так как думал, что могло случиться несчастье.

«На указанный адрес был направлен участковый уполномоченный полиции ОП № 1 УМВД России по г. Череповцу Сергей Анисимов. Прибыв на место, майор полиции позвонил в квартиру, но дверь никто не открыл. Полицейский обратил внимание, что лишь одна из дверей, которая открывается в подъезд, открыта, а вторая закрыта на замок», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Участковый понял, что в квартире кто-то есть и вызвал на место спасателей, которые быстро вскрыли дверь. В квартире на полу лежала пенсионерка без сознания. Прибывшие на место сотрудники «скорой» диагностировали у неё инсульт и отвезли в больницу. Благодаря грамотным и оперативным действиям Сергея Анисимова, врачи смогли спасти череповчанку.

Тэги: участковый, пенсионерка, инсульт, помощь
Фото пресс-службы областного УМВД

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