Более 150 единиц снегоуборочной техники задействуют зимой на Северной железной дороге

Зимой на Северной железной дороге будет задействовано более 150 единиц снегоуборочной техники. Железнодорожники уже ведут работы по очистке путей и инфраструктуры от снега для бесперебойного движения поездов. К уборке снега приступили на участках от Сосногорска до Воркуты, за несколько дней в ноябре здесь убрано 54 тысячи кубометров снега с железнодорожных станций, очищены перегоны и главные пути станций общей протяженностью более 9,3 тыс километров.

«На Северной железной дороге организована системная работа, чтобы снегопады не влияли на движение грузовых и пассажирских поездов. Для оперативной очистки путей от снега подготовлены ресурсы, техника, персонал», — сказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В зимний период 2022–2023 гг. для уборки и расчистки снега на магистрали подготовлено 158 единиц спецтехники. Это 69 снегоуборочных поездов для уборки снега в границах станций, 70 снегоочистительных машин для работы на межстанционных перегонах, пневмообдувочные машины, четыре роторных снегоочистителя для устранения снежных заносов в сложных метеоусловиях. Кроме этого, подготовлена автотракторная техника.

Также работают системы пневмообдувки и обогрева стрелочных переводов, другого оборудования. Ведется постоянный контроль очистки стрелочных переводов и путей на станциях. Определены участки магистрали, требующие усиленного режима работы снегоуборочных машин.