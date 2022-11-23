За последние пять лет поддержка Вологды федеральным и региональным бюджетами выросла в три раза

За последние пять лет администрация Вологда в три раза увеличила объемы привлеченного для развития города федерального и регионального финансирования. Только в 2022 году сумма межбюджетных трансфертов превысила 10 млрд рублей. Работа по привлечению субсидий активизировалась в 2017 году, когда пост мэра Вологды занял Сергей Воропанов.

«Нами была запущена новая система взаимодействия — градостроительные советы. С 2017 года в Вологде проведено 4 градсовета, и эти годы без преувеличения можно назвать периодом большого строительства, реконструкции и ремонта как инфраструктурных объектов, требующих капиталоемких и дорогостоящих инвестиций, так и объектов социальной сферы», — рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

Одной из главных задач городских властей стало максимальное участие в федеральных и региональных программах, позволяющих привлечь средства на развитие Вологды. Если в 2017 году город получил 14 субсидий и иных межбюджетных трансфертов, то в 2022 году — 41 субсидию и иные межбюджетные трансферты.

«Один из важнейших результатов за это пятилетие — закрыта актуальная очередь в детские сады благодаря строительству новых дошкольных учреждений. Сейчас строим школы, работаем над сокращением второй смены. Важным и правильным считаю также взятый курс на экологию», — уверен мэр Вологды Сергей Воропанов.

Один из приоритетов в работе городских властей — вовлечение вологжан в развитие города. Оно строится через совместные проекты, такие как «Народный бюджет ТОС», муниципальные гранты для НКО, а также соучаствующее проектирование, когда все планы по благоустройству обсуждаются с вологжанами и формируются на основе их запроса.

«Как председатель ТОС не могу не отметить того, что делается в городе для улучшения нашей жизни и городского хозяйства. По своему микрорайону могу сказать, что за последние пять лет у нас отремонтировалось порядка 12 дворовых территорий. Сделаны тротуары на тех улицах, где их никогда не было. Конечно, нам всем хочется немного большего, че то, что мы сейчас имеем, но это, наверное, где-то минус, а где-то плюс, поскольку есть к чему стремиться», — считает председатель ТОС «Ковырино» Наталья Колыгина.

По данным Финансового университета при правительстве РФ, Вологда по итогам 2022 года поднялась на 13 место по качеству жизни среди городов с населением от 250 тысяч человек. Для сравнения — в 2020 году в этом же рейтинге Вологда занимала 30-е место.

Также эксперты отмечают открытость городской власти следованиям запросов времени: ставке на устойчивое развитие, экологию и современную урбанистику.